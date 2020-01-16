فيروس كورونا الصيني الجديد يخترق اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الصيني الجديد في اليابان.

وجاء في بيان للوزارة، أن الفيروس الجديد دخل اليابان عن طريق رجل صيني يبلغ من العمر 30 عاما يعيش في محافظة كاناغاوا، ومن المعروف أنه عاد إلى هناك من رحلة إلى مدينة ووهان الصينية.

وشعر الرجل بارتفاع درجة حرارته عندما كان في الصين، لكنه تمكن من العودة إلى اليابان، حيث تم نقله إلى المستشفى وتم إخراجه من المستشفى بعد خمسة أيام من العلاج، بحسب صحيفة "كيودو نيوز".

وفي الوقت الحالي لا يعاني المريض إلا من سعال بسيط، كما قامت سلطات الحكومة بإنشاء مقرا طارئا لجمع المعرومات عن المرض.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أن مريضا فارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد، وكانت مجموعة من المتخصصين، أعلنت سابقا، أن نوعا جديدا من فيروس كورونا، وراء انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته والمتفشي في مدينة ووهان الصينية.