لحظة هروب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الملجأ بعد سقوط صواريخ من غزة... فيديو

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الملجأ، بعد سقوط صواريخ في منطقة غلاف غزة أطلقت من القطاع مساء أمس الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مقاتلات عسكرية هاجمت قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء.

#بالفيديو

مشاهد تظهر وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت وهو يهرب من صواريخ المقاومة الفلسطينية في #غزة#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/qGWhMBXHWA — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 15, 2020

وذكرت القناة العبرية الـ13"، أنه ردا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي قواعد لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن بالونات الهيليوم الحارقة أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، حيث سقطت واحدة في مستوطنة سيدروت.

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بإطلاق 4 قذائف صاروخية عبر الأراضي الإسرائيلية، منها اثنتان تصدت لهما المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" واثنتان سقطتا في مناطق مفتوحة.

وأوردت القناة العبرية أن إطلاق القذائف الصاروخية الأربع لم يسفر عن سقوط جرحى أو مصابين، فيما أصيب المستوطنون نفسيا وعصبيا جراء هذه القذائف.