ماذا يبحث بوتين وعباس

تم الكشف عن المواضيع المدرجة على جدول مباحثات الرئيسين الروسي والفلسطيني.

يُنتظر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلسطين في 23 يناير/ كانون الثاني 2020. وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أنه من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء قيامه بزيارة إلى بيت لحم.

وأفاد مندوب "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة نقلا عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن لقاء الرئيسين الروسي والفلسطيني سيتناول مناقشة العلاقات الثنائية واحتمالات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا وليبيا.

ويتوقع السفير الفلسطيني أن يضم الوفد المرافق للرئيس بوتين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف.