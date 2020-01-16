رقم خيالي من الأسلحة المضبوطة في المطارات الأمريكية خلال عام 2019

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية المكلفة بحماية المطارات ضبطت آلاف الأسلحة الحربية خلال عمليات تفتيش المسافرين في عام 2019.

ذكر موقع "ياهو" الأمريكي أن قوات حفظ الأمن في المطارات الأمريكية ضبطت نحو 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات عام 2019 واعتبر ذلك رقما قياسيا بالنسبة للسنوات السابقة.

وبحسب السلطات الأمنية زادت نسبة المضبوطات نحو 5 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عاما من تاريخ إدارة سلامة النقل الأمريكية.

وبحسب ما أعلنت إدارة سلامة النقل في بيان، فإن من بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها إما في حقائب الأمتعة المحمولة أو مع الركاب أنفسهم، كان 87 في المئة منها محشوا وجاهزا للاستعمال.

وقد أكد المسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي أن "التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جدا".