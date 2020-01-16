روحاني يكشف خطة أمريكية للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت".

وقال روحاني، في كلمة متلفزة، "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت، وقد أدرك الجميع أن ما خططت له الإدارة الأمريكية تجاه إيران كان خاطئا"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى أن الخطاب الأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية قد تغير إلى حد كبير بعد الضربة التي وجهتها بلاده إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وذكر روحاني "ربما نحن من بعض الدول القليلة التي تستطيع تهديد أمريكا، أن تهز قاعدة عسكرية أمريكية في منتصف الليل، وتجبر واشنطن على التراجع عن تهديداتها فهذا أمر مهم".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.