الرئيس الإيراني: لم يبق لدينا حدود في الملف النووي ونرفع نسبة "تخصيب اليورانيوم" يوميا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه لم يتبق لدى طهران أي حدود، فيما يتعلق بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده سترفع تخصيب اليورانيوم كل يوم.

طهران - سبوتنيك. وأكد روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن بلاده لم يعد لديها أية قيود في الملف النووي، وأنها ترفع مستوى التخصيب يوما بعد يوم، محذرا من أن بين الحرب والصلح رصاصة واحدة.

وتابع الرئيس الإيراني: "لم ننسحب من الاتفاق النووي وطلبنا من البقية التعويض وإلا سنخفض التزاماتنا، ولم ينفذوا التزاماتهم، واليوم، ليس أمامنا، أية قيود في مشروعنا النووي "، مؤكدا أن إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم يوما بعد يوم.

وأضاف الرئيس الإيراني: "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت، وقد أدرك الجميع أن ما خططت له الإدارة الأمريكية، تجاه إيران كان خاطئا".

وأشار إلى أن الخطاب الأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية قد تغير إلى حد كبير، بعد الضربة التي وجهتها بلاده إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

واستطرد: "ربما نحن من بعض الدول القليلة، التي تستطيع تهديد أمريكا"، مضيفا: "أن تهز قاعدة عسكرية أمريكية، في منتصف الليل، وتجبر واشنطن على التراجع عن تهديداتها فهذا أمر مهم".