الهند: الإرهاب باق طالما هناك دول تدعمه

أعلن رئيس أركان الدفاع الهندي، الجنرال بيبين راوات، اليوم الخميس، أن الإرهاب باق طالما هناك دول تدعمه.

نيودلهي - سبوتنيك. وقال راوات، خلال منتدى "حوار رايسينا" الدولي: "سيبقى الإرهاب طالما هناك دول ترعاه وتستخدم الإرهابيين كوسطاء وتزودهم بالأسلحة وتمولهم".

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع المشكلة هي المسار الذي اختارته الولايات المتحدة بعد الهجوم الإرهابي عام 2001 "حرب عالمية ضد الإرهاب".

وأوضح راوات أنه "للقيام بذلك، يجب عزل الإرهابيين، ويجب محاسبة أي شخص يرعى الإرهاب، أية دولة ترعى الإرهاب يجب أن تحاسب".

وأضاف راوات قائلا إن "العزلة الدبلوماسية والقيود المالية يجب أن تطبق ضد الدول الراعية للإرهاب".

ولطالما اتهمت الهند باكستان المجاورة بإيواء إرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين يقفون وراء هجوم مومباي عام 2008، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 300 آخرين في سلسلة من الهجمات على مدار ثلاثة أيام.