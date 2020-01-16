مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو لطرد السفير البريطاني من البلاد

اعتبر رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله أحمد جنتي، مشاركة السفير البريطاني في الاحتجاجات الأخيرة في إيران "وقاحة"، داعيا إلى طرده من البلاد.

وخلال اجتماع مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس، قال جنتي إن "تصرف السفير البريطاني ومشاركته في تجمع لمثيري الشغب داخل البلاد بشع ومثير للاستغراب الشديد، وينبغي على وزارة الخارجية طرده بصفته شخصا غير مرغوب فيه"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وفي واقعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكد رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، أن "واقعة استشهاد سليماني عززت الوحدة والانسجام في إيران، وستؤدي إلى نهاية وجود القواعد الأمريكية على صعيد المنطقة قطعا".

وأشاد بجهود وتضحيات الحرس الثوري، مؤكدا أن هذه الجهود لا تنحصر في ساحات القتال وإنما تشمل جميع الساحات في البلاد بما فيها البناء وإغاثة أهالي المناطق المنطوبة بالكوارث الطبيعية وغيرها من القضايا التي جسدت مدى تضامن قوات الحرس الكبير، ووقوفهم إلى جانب الشعب بكل ما يملكون من طاقات.

وبشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، قال جنتي، إن "جميع الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة هم شهداء أعزاء"، داعيا إلى استغلال هذا الخطأ البشري.