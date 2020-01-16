أردوغان: لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تسمح باندلاع الفوضى في الشوارع، ولم ترضخ للتنظيمات الإرهابية.