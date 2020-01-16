إحياء ذكرى الهولوكوست في 50 إقليما روسيا

أعلن المؤتمر اليهودي الروسي، اليوم الخميس، أن "أسبوع الذكرى" السنوي، وهو عبارة عن سلسلة فعاليات تذكارية وتثقيفية في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الهولوكوست في 27 كانون الثاني/يناير، سيجري في 50 مدينة روسية في الفترة ما بين 20 كانون الثاني/يناير – 2 شباط/فبراير.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الصحفي للمؤتمر، يوري كانر لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ الحديث عن الهولوكوست في بلدنا في أوائل الـ1990، لكن إذا كان هذا الموضوع محظورا في الاتحاد السوفييتي، ففي 1990 و2000 كانت تتذكرها فقط المنظمات الاجتماعية، لقد تغير الوضع بشكل ملحوظ منذ 6 سنوات، عندما بدأ إجراء "أسبوع الذكرى" في روسيا على المستوى الاتحادي".

وتابع: "الهدف الأهم لـ"أسبوع الذكرى" هو عدم السماح بإعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، والإعلان عن عدم مقبولية أي أشكال الكراهية العرقية والتذكير بالدور الحاسم للجيش الأحمر في إنقاذ يهود أوروبا".

ويجري الاحتفال بيوم ذكرى ضحايا الهولوكوست (المحرقة) في 27 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".