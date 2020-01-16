الصين تعلق على استقالة الحكومة الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الخميس، معلقا على استقالة الحكومة الروسية، بأن العلاقات والشراكات بين روسيا والصين ناضجة ومستقرة، ولا تتأثر بالتغيرات الدولية أو العمليات السياسية الداخلية.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي: "العلاقات بين الصين وروسيا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين وشراكة بلدينا قد دخلت حقبة جديدة، وأصبحت أكثر نضجا وثباتاً واستقراراً، ولا تتأثر بالتغيرات في الساحة الدولية أو العمليات السياسية الداخلية التي تجري في بلدينا".

وأضاف أن "الصين واثقة تماما من تعميق وتطوير علاقاتنا الاستراتيجية والشراكة التفاعلية الشاملة في الحقبة الجديدة."

وعقب رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين، بإجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

ورشح الرئيس الروسي، رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما" إذ أعلنت مستشارة رئيس مجلس الدوما (النواب)، أنستاسيا كاشيفاروفا، اليوم الخميس، أن حزب "روسيا الموحدة"، صاحب الأغلبية في المجلس أيد بالإجماع ترشيح ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الحكومة.