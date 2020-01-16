الرئيس الشيشاني يتخلى عن مهام الرئاسة لأسباب صحية

أعلن نائب مجلس النواب في الشيشان شمسايل سارالييف، إن رئيس الجمهورية، رمضان قادروف، أخذ إجازة مرضية بسبب مشاكل صحية طفيفة.

وقال سارالييف: "في بعض الأحيان، قد تجبر الإصابة بنزلة البرد أو سيلان الأنف رئيس دولة على ترك منصبه لفترة من الوقت، مضيفًا أنه في هذه الحالة، ينتقل حق قيادة المنطقة مؤقتًا إلى رئيس الوزراء. ودعا هذا الإجراء بالقسري، لكنه أكد أنه "يتناسب تماما مع المعايير التشريعية" للبلد.

ووفقًا للنائب، يستمر رئيس الجمهورية في مراقبة ما يحدث في المنطقة، رغم أنه في إجازة مرضية، كما يتخذ قرارات الإدارة. وخلص سارالييف إلى أن "الوضع في المنطقة مستتب".

في وقت سابق من يوم 16 يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم رئيس الشيشان، ألفي كريموف، إن قاديروف يخضع للعلاج الذي يتطلب إجراءات طبية.

وأعلن قادروف في 15 يناير/كانون الثاني، عن "عجزه المؤقت عن العمل" ونقل السلطة إلى رئيس الحكومة، مسلم خوتشييف.