أمريكا: كشف انفصال أجرام مجهولة عن قمر صناعي عسكري روسي

وانفصل مؤخرا 17 جرما، حسب موقع space-track.org، عن قمر "كوسموس 2535" الصناعي. وكانت القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اكتشاف 8 أجرام خرجت، برأيها، من القمر الصناعي الروسي.

وتوجد هذه الأجرام على ارتفاع يتراوح بين 359 و969 كيلومترا حسب المصادر الأمريكية، بينما يقع الموقع المداري الخاص بقمر "كوسموس 2535" على ارتفاع يتراوح بين 604 و618 كيلومترا.

ولم تعلن القوات الجوية الأمريكية حجم هذه الأجرام وأسباب ظهورها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن القمرين الصناعيين "كوسموس 2535" و"كوسموس 2536" خصصا لبحث تأثير عوامل الفضاء الاصطناعية والطبيعية على الأقمار الصناعية الروسية. كما أنهما يساهمان في جهود إيجاد تقنية حماية الأقمار الصناعية الروسية.

وفي أغسطس/آب 2019، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أحد القمرين الصناعيين "كوسموس 2535" و"كوسموس 2536" فتش الآخر للوقوف على حالته.