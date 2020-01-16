الإليزليه: ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا في برلين يوم الأحد

أعلن قصر الإليزليه الفرنسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين يوم الأحد المقبل لمناقشة الصراع الليبي.