ظريف منتقدا "خضوع الأوروبيين أمام ترامب": سيزيده شراهة

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ما وصفه بخضوع الأوروبيين أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف إن "الترويكا الأوروبية باعت الاتفاق النووي إزاء التخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة".

وخاطب ظريف الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، قائلا: "أنتم لا تمتلكون أي تفوق أخلاقي ولا قانوني. لقد ضحت الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي بهذا الاتفاق، للتخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة".

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

وأضاف ظريف: "لقد تأكد نبأ استرضاء الأوروبيين للولايات المتحدة. الترويكا الأوروبية المتبقية في الاتفاق النووي باعته للتخلص من رسوم ترامب الجمركية الجديدة. أصدقائي! ذلك لا يجدي، بل سيزيد من شراهة ترامب".

يذكر أنه بعد أشهر من التلويح، نفذت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا - فرنسا - ألمانيا) تهديداتها لإيران بشأن اللجوء إلى آلية فض النزاع لحل أزمة الاتفاق النووي.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.