أردوغان: نصدر تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا للتنقيب فيها

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اعتزامه إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها خلال 2020.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم، خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لتقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019.

#عاجل | أردوغان: نعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 16, 2020

وقال أردوغان: "نسعى لتوظيف 3.2 مليون يد عاملة خلال السنوات الثلاث القادمة وخفض البطالة إلى حدود 9.8 بالمئة في 2022".

وأضاف: " معدل التضخم وفق البرنامج الاقتصادي الجديد سينخفض إلى 8.5 بالمئة خلال 2020".

وأكد أن "حكومته تسعى لتحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري".

وكشف أنه "سيعلن عن برنامج الفضاء التركي في النصف الأول من العام الجاري".

وتابع قائلا إنه "يأمل أن تكتسب العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي زخما جديدا في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن تركيا تفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقها في الساحة الدولية وخاصة في البحر الأبيض المتوسط.