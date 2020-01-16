تباطؤ النمو الاقتصادي لألمانيا بوتيرة أكبر في 2020

قال اتحاد الصناعات الألمانية "بي.دي.آي"، اليوم الخميس، إنه يتوقع المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام في ظل غياب مؤشرات على تحسن قطاع الصناعات التحويلية المتعثر.

وقال ديتر كمبف رئيس الاتحاد للصحفيين في برلين: "لا تزال الصناعة تعاني من الركود ، لا توجد مؤشرات على أن القطاع بلغ أسوأ مستوياته ويستعد للتعافي"، وفقا لـ "رويترز".

وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.5 بالمئة في 2020 بدعم من عوامل أهمها زيادة عدد أيام العمل، مضيفا أن النمو المُعدل في ضوء التقويم سيسجل 0.1 بالمئة.

ودعا كمبف الحكومة لخفض الضرائب على الشركات لتخفيف متوسط العبء الضريبي عنها إلى أقل من 25 بالمئة من 31 بالمئة في الوقت الراهن.

وأضاف أن برلين ينبغي أن ترفع بشدة الاستثمارات في البنية التحتية في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز النمو.