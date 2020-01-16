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14:34 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أثناء حديثه خلال مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت

    وكالة تركية تنشر مقاطع فيديو جديدة من عملية هروب كارلوس غصن

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    نشرت وكالة "الأناضول" التركية، مقاطع فيديو جديدة من عملية هروب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن.

    وقالت الوكالة التركية، إن "القضاء التركي، توصل إلى مشاهد جديدة متعلقة بهروب كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان، مرورا بإسطنبول، موضحة أن شخصين أحدهما أمريكي الجنسية ويدعي ميشيل (60 عاما)، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو (61 عاما)، رافقا غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.

    وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، الساعة 5:30 فجر 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتقل بعدها مرافقا غصن إلى مطار إسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجدولة متجهة إلى بيروت، عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.

    وقام كارلوس غصن، قبل أسبوعين، بهروب مثير من الإقامة الجبرية في اليابان إلى لبنان، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.

    وبعد فترة قصيرة من ظهور غصن في بيروت، أصدرت السلطات اليابانية مذكرة اعتقال ضد زوجته كارول غصن بتهمة الشهادة الزور فيما يتصل بتهمة الاختلاس ضد زوجها.

    وقالت كارول غصن (54 عاما) الأمريكية من أصل لبناني، زوجة كارلوس غصن، التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء في نيويورك، إن الاتهامات التي يوجهونها لها "جزء من مزحة"، وفقا لـ"رويترز".

    وكان كارلوس غصن أكثر صلابة وقال "إنه أمضى 18 عاما في اليابان لم يتوقع خلالها قط هذه الوحشية وهذا الافتقار للإنصاف والتعاطف".

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    الكلمات الدلالية:
    القضاء التركي, لبنان, اليابان, تركيا, كارولس غصن
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