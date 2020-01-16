السفيرة البريطانية الجديدة تصل إلى الخارجية الروسية لتقديم أوراق اعتمادها

وصلت السفيرة البريطانية الجديدة، ديبورا برونرت، اليوم الخميس، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث ستقوم، كما هو متوقع، بتسليم أوراق اعتمادها.

موسكو - سبوتنيك . يأتي ذلك، بعد أن أكمل سلفها، لوري بريستو، مهمته في موسكو يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن برونرت، تتمتع بخبرة عمل في موسكو في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث شغلت منصب المستشار الاقتصادي والتجاري.

وقبل تعيينها الحالي، عملت بما في ذلك وبصفتها راعية للمجلس البريطاني الذي يمثل المملكة المتحدة على الصعيد الدولي في مجال التعليم والثقافة والفن.

يذكر أنه في الفترة من أبريل/ نيسان 2017 إلى فبراير/ شباط عام 2019، شغلت برونرت منصب مدير الشؤون الاقتصادية والعالمية في وزارة الخارجية البريطانية، حيث قامت بالأشراف على برنامج "غلوبال بريطاين".

وقبل ذلك، شغلت منصب مدير الشؤون الاقتصادية والقنصلية، ومنذ عام 2011 وحتى عام 2014 عملت بصفتها السفيرة البريطانية في زيمبابوي.