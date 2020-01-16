لجنة الطيران الدولية تعلن أسباب انزلاق طائرة "يو تي إير" بنهر في سوتشي عام 2018

كشف التقرير النهائي للجنة الطيران الدولية أن سبب انزلاق طائرة "بوينغ" لشركة "يو تي إير" إلى نهر في سوتشي، في عام 2018 ، يعود إلى تجاهل الطاقم لتحذيرات الأنظمة على متن الطائرة والهبوط على مدرج غير مناسب.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير اللجنة، اليوم الخميس: "أدت العوامل التالية إلى تدحرج الطائرة خارج المدرج وتدميرها واشتعال حريق: تجاهل متكرر من قبل الطاقم لتحذيرات الأنظمة المحمولة جوا حول تغيير قص (اتجاه) الرياح ، حيث دخل القص الأفقي (من الرياح الأمامية إلى الرياح الخلفية) على ارتفاع منخفض، أدى إلى هبوط الطائرة على بعد 1285 مترا من طرف مدخل المدرج (على بعد 385 مترا من المنطقة المخصصة للهبوط) بسرعة متزايدة للأداة وبدفع من الريح الخلفية".
وخلص التقرير إلى القول: "تم الهبوط على المدرج، ذي متوسط معامل احتكاك معياري، وفقا للحسابات، أقل من 0.3 ، وهو لم يسمح بتنفيذ عملية الهبوط وفقا للوائح التنظيمية الحالية".
يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر 2018، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 737-800 لشركة "يو تي إير"، بعد رحلة موسكو-سوتشي، وتدحرجت من المدرج، بعد الهبوط، إلى مجرى النهر.
ونتيجة لذلك، كسرت العربة السفلى وجناح الطائرة، واشتعل المحرك الأيسر، وكان على متن الطائرة 164 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وأصيب 18 شخصا بجروح. لم تكن هناك وفيات بين الركاب وأفراد الطاقم، لكن أحد موظفي المطار مات لاحقا متأثراً بالصدمة.
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