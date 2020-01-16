وكالة: طالبان تتقدم بعرض يمهد لاتفاق سلام نهائي مع واشنطن برعاية قطرية

قدمت حركة طالبان، عرضًا لوقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية في أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدرين مطلعين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن العرض المقدم للمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، من شأنه السماح باستئناف المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق يقضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في الحركة للوكالة، إنه عرض وقفًا لإطلاق النار تتراوح مدته بين سبعة وعشرة أيام، مضيفًا: تم الانتهاء من العرض -الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق- وتقديمه للأمريكيين بالفعل.

من جانبها قالت شبكة "إيه بي سي نيوز"، إن العرض تم تقديمه للمبعوث الأمريكي في وقت متأخر من أمس الأربعاء في قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة طالبان، مضيفة أن خليل زاد يضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، أضافت الشبكة: لم يتضح إلى الآن ما إذا كان العرض سيكون كافيًا لاستئناف المفاوضات مجددًا بين طالبان والولايات المتحدة، بهدف التوقيع في النهاية على اتفاق سلام ينهي الصراع المستمر منذ 18 عامًا.