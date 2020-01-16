مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية: ترامب انتهك القانون بمنع المساعدات عن أوكرانيا

قال مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO) في قرار أصدره، اليوم الخميس، إن مكتب الإدارة والميزانية التابع لإدارة ترامب انتهك القانون الأمريكي بمنع المساعدات العسكرية المعتمدة من الكونغرس لأوكرانيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكالة مراقبة الحكومة الفيدرالية إن مكتب البيت الأبيض انتهك القانون الفيدرالي في حجب المساعدات الأمنية عن أوكرانيا.

وأوضح أنه تم "حجب الأموال لضمان عدم إنفاقها بطريقة تتعارض مع سياسة الرئيس الخارجية". و"لا يسمح القانون بحجب الأموال لأسباب تتعلق بالسياسة".

وقال المكتب "التطبيق المخلص للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونyرس بأولويات سياساته الخاصة. مكتب الإدارة والميزانية حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون".

تم اتهام ترامب، الشهر الماضي، بتهمة استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي، وعرقلة تحقيق الكونغرس الذي أعقب ذلك.