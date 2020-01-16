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    شجرة عيد الميلاد في ساحة القديس ستيفان في فيينا، النمسا 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    مشاورات روسية أمريكية في فيينا حول الاستقرار الاستراتيجي

    © REUTERS / Lisi Niesner
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    أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا في فيينا مشاورات حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي.

    فيينا – سبوتنيك. وكتب أوليانوف في تغريدة: "أجرت روسيا والولايات المتحدة اليوم في فيينا مشاورات ثنائية بين الهيئات المختصة، حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي. ترأس الوفدين، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر فورد".

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalyev
    لافروف: روسيا تؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة

    وتعتبر معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 أبريل/نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي المعاهدة في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

    وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. 

    وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

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    أمريكا -, روسيا, فيينا
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