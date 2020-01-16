مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

وسيقدم سبعة مدراء في مجلس النواب الدعوى ضد الرئيس ترامب. وظهر المدراء في فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتهامات رسميًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي للصحفيين "مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا... أقول انتهكوا القانون... هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب".

SPECIAL REPORT: Seven House impeachment managers who will present case against Pres. Trump walk across Capitol Hill to formally present the articles of impeachment to the U.S. Senate https://t.co/HmC5OsKiei pic.twitter.com/vk63WwP9Ba — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 16, 2020

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية التابع للكونغرس، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون الاتحادي، العام الماضي، بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها.

وقال المكتب: "التطبيق المخلص للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة. مكتب الإدارة والميزانية حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون".