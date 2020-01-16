إيران مستعدة لتسليم جثث الأوكرانيين لكييف

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الخميس، أن طهران مستعدة لتسليم جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة بوينغ، وستقبل أيضا مساعدة الخبراء الأوكرانيين في فك تشفير الصندوق الأسود.

ووفقا لقناة الوزارة الرسمية على "التلغرام" فإن ظريف أعلن، خلال هذه المحادثة، استعداد إيران لتسليم جثث المواطنين الأوكرانيين والسماح للمتخصصين بالمشاركة في فك تشفير الصندوق الأسود.

بدوره، شكر بريستايكو إيران على تعاونها وتحملها مسؤولية تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الأربعاء، أنه يأمل بإجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكذلك تعويض أسر الضحايا وشركة النقل.

ويشار في هذا الصدد إلى أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت فجر 8 كانون الثاني/يناير، بصاروخ إيراني، بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.