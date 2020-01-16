الاتحاد الأوروبي لبوتين: نرحب بالاتفاق الروسي الأوكراني لمواصلة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا

رحب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، بالاتفاق الروسي الأوكراني، بشأن مواصلة عبور الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس الأوروبي: "أشار ميشيل إلى موقف الاتحاد الأوروبي من التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، وقمة باريس التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2019، بصيغة (نورماندي)، كما رحب باتفاق عبور الغاز المبرم بين أوكرانيا وروسيا".

هذا ووقعت روسيا وأوكرانيا، مساء يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، مجموعة اتفاقيات لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا ، بما في ذلك عقد العبور لمدة خمس سنوات. وفقًا لذلك، تضمن شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية.

وأكدت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، أن موسكو وكييف وقعتا اتفاقية حول مواصلة نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، وتسوية الخلافات المتبادلة.

هذا وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادًا لموسم التدفئة، وعملت على ضخ الغاز، الذي تم شراؤه عبر الاتجاه المعاكس في أوروبا، إلى مرافق التخزين.