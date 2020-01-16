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20:38 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مجلس الشيوخ يوافق على اتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا

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    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة، البالغة 1.2 تريليون دولار سنويا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بلا تغيير إلى حد كبير.

    رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
    بيلوسي: نحقق تقدما بشأن اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك
    وحسب "رويترز"، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم "يوسمكا"، بأغلبية 89 صوتا ضد 10 أصوات، في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه ويصبح قانونا.

    وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

    ووافق مجلس النواب الأمريكي، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة. وصوت في مجلس النواب لصالح الاتفاقية 385 نائبا، في حين رفض 41 نائبا. 

    ووقعت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاما، في 11 من الشهر الماضي، بعد أن أقر المفاوضون تغييرات على اتفاق أولي أبرم العام الماضي، وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال وخفض أسعار العقاقير الحيوية عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات الاختراع.

    ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    وقال ترامب متسائلا: "الإجراء هو التالي، ينبغي عليها طرح هذه الاتفاقية للتصويت. لماذا لا تفعل ذلك؟ ربما، لأن رئيسة مجلس النواب، بيلوسي لا تريد منحي مزايا إضافية في انتخابات عام 2020".

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاقية التجارة الحرة, كندا, أمريكا, المكسيك
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