ماكرون يعلن إرسال حاملة طائرات لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس قررت إرسال حاملة طائرات، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "قررت فرنسا إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول بدءا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب بمناسبة العام الجديد للجيش الفرنسي أن "حاملة الطائرات شارل ديغول ستعمل على مساعدة عمليات الشمال في الشرق الأوسط، قبل الانتشار في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

ويأتي انتشار القوات الفرنسية وسط التوترات المتنامية بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف الفرنسية من ظهور مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى السطح مجددا، بسبب تلك الأحداث.

كما سبق وأعلن الرئيس الفرنسي، أن بلاده سترسل 220 جنديا إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي : "سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان".

وأضاف الرئيس الفرنسي بأن "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سوياً ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".