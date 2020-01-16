بيلوسي: نحتاج إلى وثائق جديدة وشهود ليتمكن مجلس الشيوخ من عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أن التقرير المنشور لغرفة التدقيق الأمريكية، بشأن انتهاكات الرئيس دونالد ترامب، في أوكرانيا، يؤكد الحاجة إلى وثائق جديدة وشهود في قضية العزل من قبل مجلس الشيوخ.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ".

وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية "انتهكت القانون".

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

وأصدر مكتب التدقيق الأمريكي، صباح اليوم الخميس، تقريرا يقضي بأن الإدارة الأمريكية قد انتهكت القانون، إثر تأجيل مساعدة الكونغرس لأوكرانيا بمنحها أكثر من 200 مليون دولار.

وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/كانون الأول، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، تبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.