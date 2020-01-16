"إذا كنت تكترث لحياتك اهرب"... رسائل تهديد لأسر القوات الأمريكية في الكويت

تلقى أقارب وعائلات قوات المظلات الأمريكية المتواجدة في الكويت رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبتهم بالعودة إلى بلدهم، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميليتاري تايمز"، فإن الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوًا من قاعدة فورت براج، طالبت أسر أفرادها بالحد من وصول الأشخاص الغريبين إلى منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي بعد تلقي بعضهم رسائل تهديد داعمة لإيران.

وقال المتحدث باسم الفرقة، المقدم مايك بيرنز، إن العائلات أبلغت عن حالات تلقت فيها اتصالات غير مرغوب فيها ورسائل تهديد، مضيفًا: قمنا بالعديد من الإجراءات، وأخبرنا أفرادنا بالمخاطر والطرق التي يمكن للأسر حماية أنفسها بها.

جاء في إحدى الرسائل: "إذا كنت تكترث لحياتك، وترغب في رؤية عائلتك مرة أخرى، فقم بجمع أغراضك الآن وغادر الشرق الأوسط، ارجع إلى بلدك، أنت ورئيسك المهرج لم تجلبا سوى الإرهاب".

وتابعت: "أنتم حمقى تقللون من شأن وقوة إيران، الهجوم الأخير على قاعدتكم كان مجرد لمحة بسيطة عما يمكننا فعله، أنتم حفرتم قبوركم بقتلكم جنرالنا –قاسم سليماني- لذا اترك المنطقة للأبد قبل أن يكون هناك المزيد من الجثث".