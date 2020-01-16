مصر وإيطاليا واليونان: إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا "خطير ويهدد مؤتمر برلين"

وصف وزراء خارجية مصر وإيطاليا واليونان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بـ"الأمر الخطير" الذي يهدد مؤتمر برلين والأوضاع في ليبيا.