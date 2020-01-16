وصف بـ"الأفضل" عالميا... إسرائيل تدشن سربا جويا جديدا

دشن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، سربا جويا جديدا من طائرات مقاتلة من طراز "إف 35".

ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن حفل افتتاح سرب الطيران "أسود الجنوب"، أقيم في قاعدة نفاطيم الجوية الإسرائيلية بالجنوب.

היום נערך בבסיס ״נבטים״ טקס פתיחת טייסת ״אריות הדרום״, טייסת מטוסי ה״אדיר״ השנייה בחיל-האוויר. הטקס התקיים בראשות מפקד חיל-האוויר, אלוף עמיקם נורקין



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وأوضح الموقع الإلكتروني أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميقام نوركين، قد تولى رئاسة الحفل الافتتاحي لسرب الطيران، وهو سرب للطائرات المتقدمة، من طراز "إف 35"، والذي يعتبر الأفضل حول العالم.