البنتاغون يعلن عن قرار مرتقب بشأن ضباط في الجيش السعودي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إنها ستعلن قريبا استئناف برنامج لتدريب ضباط بالجيش السعودي في الولايات المتحدة كانت قد علقته بعد قيام ضابط سعودي بإطلاق الرصاص في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا، الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.

وعلق الجيش الأمريكي تدريب الطيارين السعوديين ، وألزم نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا بالبقاء في غرف الدراسة والتدريبات، في إطار عملية "مراجعة أمنية" قام خلالها بمراجعة وفحص الإجراءات المتعلقة بالبرنامج.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع مارك إسبر، الأسبوع القادم، قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا، حيث وقع حادث إطلاق الرصاص، لإطلاع قيادة القاعدة على الإجراءات المزمعة لتحسين عملية فحص العسكريين الأجانب والتغييرات التي أدخلت على إجراءات الأمن بما في ذلك سلامة الأشخاص بالقواعد الأمريكية.

وحسب "رويترز" قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنه من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي أيضا استئناف التدريب العملي للعسكريين.

NEW: Pres. Trump on fatal naval base shooting in Florida: "It's a horrible thing that took place, and we're getting to the bottom of it." https://t.co/zMB3eSYLoS pic.twitter.com/cAjDL0F1zH — ABC News (@ABC) December 6, 2019

وتابع هوفمان في مؤتمر صحفي "نتطلع لاستئناف (التدريب) خلال الأيام القليلة القادمة... ينبغي أن نبلغكم بذلك قريبا".

وقُتل ثلاثة أمريكيين وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع بقاعدة بنساكولا البحرية. وأطلق نائب قائد الشرطة النار على المسلح، وهو الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، فأرداه قتيلا.

ووصف وزير العدل الأمريكي وليام بار، يوم الاثنين، الواقعة بأنها عمل إرهابي وأعلن قيام السعودية بسحب 21 طالبا عسكريا بعد أن أظهر التحقيق أنهم إما كان بحوزتهم مواد إباحية مرتبطة بالأطفال أو لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى إسلاميا متطرفا أو معاديا للولايات المتحدة.

BREAKING: "Several deceased and several wounded" following shooting at naval base in Pensacola, Florida, authorities say.



"It is no longer an active shooter situation." https://t.co/1wSLvb6iCG pic.twitter.com/wLBa9J8yz4 — ABC News (@ABC) December 6, 2019

وعقد الهجوم الذي وقع في السادس من ديسمبر/ كانون الأول العلاقات الأمريكية السعودية في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران غريمة السعودية في المنطقة.