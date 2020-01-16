وزير تركي: نستعد لامتلاك أكثر من مليون سيارة كهربائية عام 2030

وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم، الخميس، أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أوضح أن بلاده من المرتقب أن يكون فيها أكثر من مليون سيارة كهربائية، بحلول العام 2030، مع السيارات الكهربائية المحلية.

وأعرب الوزير التركي عن أمله تقييم آثار مليون نقطة شحن للسيارة الكهربائية على شبكة التوزيع، وضمان تفعيلها".

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، قالت تركيا إنها تخطط لإنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنويا بموجب مشروعها لتصنيع سيارات كهربائية، محليا، وأن يستقطب استثمارات بقيمة 22 مليار ليرة تركية (3.7 مليار دولار) على مدى 13 عاما.

فيديو جديد للسيارة التركية المرتقبة والتي سيعلن عنها غدا الجمعةhttps://t.co/uHA6NfwIMF pic.twitter.com/3Z4ImeT76b — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أكثر من 100 مهندس تركي ساهموا بإنجاز مشروع السيارة المحلية التركية "C-SUV". قائلا: "نطمح لامتلاك سيارة مجبولة بجهود مهندسينا ومصممينا ومنتجة بتكنولوجية محلية، تسمع اسمنا للعالم أجمع".

وكانت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، نشرت مقطع فيديو قصير يكشف نظام عمل السيارة كهربائيًا، وصورة من قسمها الداخلي. وتركيا مُصدر كبير، بالفعل، للسيارات إلى أوروبا، والتي تصنعها محليا شركات مثل فورد وفيات كرايسلر ورينو وتويوتا وهيونداي.

وسيتلقى المشروع الجديد، الذي دُشن في أكتوبر/ تشرين الأول، دعما حكوميا مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منشأة للإنتاج في مركز للسيارات في بورصة شمال غربي تركيا وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

وقال بيان إن خمسة طرز من السيارة ستُنتج بقوة عاملة تزيد عن أربعة آلاف شخص، وأضاف أن الحكومة تضمن شراء 30 ألف سيارة بحلول 2035.

وكشف أردوغان للمرة الأولى عن خطط، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لتدشين سيارة مُصنعة بالكامل في تركيا بحلول 2021.