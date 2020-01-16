ترامب: محاكمة مجلس الشيوخ "يجب أن تمضي بسرعة كبيرة"

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) توقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس أن محاكمة عزله في مجلس الشيوخ الأمريكي لن تستغرق وقتًا طويلاً، ورفض مرة أخرى تهمة "إساءة استخدام السلطة" الموجهة إليه باعتبارها "خدعة".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي -في الوقت الذي أقسم فيه أعضاء المجلس اليمين ليصبحوا هيئة المحلفين في محاكمة ترامب التاريخية بسبب فضيحة أوكرانيا- "أعتقد أنه يجب أن تتم بسرعة كبيرة."

وأضاف ترامب: "إنها حزبية تمامًا". "إنها خدعة. إنها مجرد خدعة والجميع يعلمون أنها مجرد خدعة كاملة."

Heading over to the Capitol to take the oath in Trump’s impeachment trial. pic.twitter.com/ZpKOwTJfej — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) January 16, 2020

وبدأ اليوم الخميس مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا إجراءات محاكمة ترامب.

ومن جهتها أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أن التقرير المنشور لغرفة التدقيق الأميركية، بشأن انتهاكات الرئيس دونالد ترامب، في أوكرانيا، يؤكد الحاجة إلى وثائق جديدة وشهود في قضية العزل من قبل مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ".

Both President @realDonaldTrump and Speaker Pelosi made history yesterday. Only one was doing the work of the American people. pic.twitter.com/32S4LjNCEg — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2020

وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأميركي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.