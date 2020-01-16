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23:44 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الرئيس الثالث في التاريخ الأمريكي... ترامب أمام محكمة الكونغرس

    © AP Photo / Julio Cortez
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    بدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أقسم المشرعون اليمين الدستورية ليكونوا "محايدين" في تقرير إجبار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين على ترك منصبه.

    © REUTERS / HANDOUT
    ترامب: محاكمة مجلس الشيوخ "يجب أن تمضي بسرعة كبيرة"
    في غرفة مزدحمة، رفع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كان يرتدي رداء أسود تقليديًا، يده اليمنى وهو يؤدي اليمين الدستورية لرئاسة المحاكمة. ثم أقسم اليمين أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم، لعقد المحكمة الثالثة من نوعها في التاريخ الأمريكي.

    سأل روبرتس النواب عما إذا أقسموا على تقديم "عدالة نزيهة" وفقا للدستور الأمريكي، ورد 99 نائبا -واحد غائب- في انسجام تام: "سأفعل"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

    في وقت سابق من اليوم وفي لحظة رمزية عميقة، تمت قراءة لائحة المساءلة -اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس- في قاعة مجلس الشيوخ.

    وأصدر الرقيب في مجلس الشيوخ مايكل شتنغر تحذيرا مع بدء الإجراءات.

    وقال شتنغر قائلاً "اسمعوا، اسمعوا، اسمعوا"، وأمر أعضاء مجلس الشيوخ بالتزام الصمت.

    بعدها قرأ آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والذي سيكون بمثابة المدعي العام الرئيسي للمحاكمة، لائحة الاتهامات التي تتهم ترامب "بارتكاب جرائم خطيرة وجنح".

    من جهته سخر ترامب من عملية الإقالة، ورد على افتتاح المحاكمة مرة أخرى ووصفها بأنها "خدعة".

    وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أعتقد أنها يجب أن تتم بسرعة كبيرة".

    قال ترامب: "إنها حزبية تمامًا، يجب أن أخوض خدعة، خدعة زائفة طرحها الديمقراطيون حتى يتمكنوا من محاولة الفوز في الانتخابات".

    وقام المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بتصويت حزبي بأغلبية ساحقة، على إقالة ترامب في 18 ديسمبر/ كانون الأول بسبب تعامله مع أوكرانيا وجهود لاحقة لعرقلة التحقيق في القضية.

    وتتطلب قواعد الإقالة الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس وعزله، ومن المتوقع على نطاق واسع تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

    تم تعيين القاضي روبرتس (64 عاما) في المحكمة العليا في البلاد من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، وسوف يرأس المحاكمة، والتي من المتوقع أن تستمر أسبوعين.

    وبعد أداء اليمين الدستورية لمجلس الشيوخ، تم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ حتى الساعة 1:00 مساءً (1800 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، عندما يبدأ الادعاء في عرض قضيته ضد الرئيس.

    وتغيب أحد أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوري جيمس إينهوفي، بسبب حالة طوارئ صحية في الأسرة، لكنه قال إنه سيؤدي اليمين "دون تأخير" يوم الثلاثاء، عندما تبدأ محاكمة ترامب.

    وترامب متهم بإساءة استخدام السلطة لحجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا وعقد اجتماع في البيت الأبيض لرئيس البلاد في مقابل التحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن.

    وخلص مكتب محاسبة الحكومة (غير الحزبي) في تقرير صدر اليوم الخميس إلى أن البيت الأبيض انتهك القانون الفيدرالي بتعليقه على الأموال المعتمدة من الكونغرس لأوكرانيا.

    وقال إن "التنفيذ الأمين للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال أولويات السياسة الخاصة به بالقرارات التي سنها الكونغرس لتصبح قانونًا".

    وتتعلق المادة الثانية من المساءلة برفض ترامب تقديم الشهود والمستندات إلى المحققين بمجلس النواب في تحدٍ لاستدعاءات الكونغرس.

    وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بشدة مجلس النواب واتهم الديمقراطيين بالتخطيط للإشراف على محاكمة "زائفة" في مجلس الشيوخ.

    وقال ماكونيل إنه سينسق دفاع ترامب في مجلس الشيوخ مع البيت الأبيض.

    كما قال مكونيل عن إقالة مجلس النواب "كان أداء حزبيا بوضوح من البداية إلى النهاية.. لكن هذا ليس ما ستسير به هذه العملية".

    وقال السناتور الجمهوري من كنتاكي "انتهت ساعة مجلس النواب.. والآن وقت مجلس الشيوخ أصبح في متناول اليد".

    وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن ترامب لم يعط مجلس النواب أي خيار.

    وقالت بيلوسي للصحفيين "إنه يوم حزين لأمريكا. لم يعطنا أي خيار".

    وأضافت إن تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي، وكانت تمثل انتهاكًا لقسم منصبه و"تعرض سلامة انتخاباتنا للخطر".

    وامتنعت بيلوسي منذ أسابيع عن تسليم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ للضغط على مكونيل للموافقة على استدعاء الشهود والمستندات التي منعها البيت الأبيض عن المحققين.

    ورفض مكونيل الالتزام، قائلاً إن القضية لن تُبت فيها إلا بعد مرافعات المحاكمة واستجوابها.

    وقال مسؤول بإدارة ترامب للصحفيين إنهم يتوقعون أن تستمر المحاكمة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مما يشير إلى أن ماكونيل قد يستخدم أغلبيته الجمهورية من 53 إلى 47 خنقًا لدعوات الشهود وأن يأخذ التهم للتصويت بسرعة.

    وبالإضافة إلى شيف، سيضم فريق الادعاء رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر. رئيس تجمع الديمقراطيين في البيت حكيم جفريز. زوي لوفغرين، أحد المحاربين القدامى في تحقيقين سابقين في قضية الإقالة؛ وثلاثة آخرين.

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    أمريكا, الكونغرس, محاكمة ترامب, عزل ترامب, ترامب
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