وكالة: "طالبان" مستعدة لوقف إطلاق النار 10 أيام ولمحادثات مع الحكومة

قال مصدران إن حركة "طالبان" الأفغانية ستنفذ وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام وتخفض الهجمات على القوات الأفغانية وتجري محادثات مع مسؤولي الحكومة، إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأمريكان في محادثات بالدوحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم مكتب "طالبان" في الدوحة إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة التقوا يومي الأربعاء والخميس لبحث توقيع اتفاق سلام.

وقال المتحدث، سهيل شاهين، على "تويتر" اليوم الجمعة، إن المحادثات بين الجانبين كانت "مفيدة" وسوف تستمر بضعة أيام.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى المحادثات المتقطعة مع طالبان في سبتمبر/ أيلول بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.

واستؤنفت المحادثات بعدما زار ترامب القوات الأمريكية في أفغانستان في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها توقفت مرة أخرى في الشهر التالي بعدما نفذت الحركة هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية خارج كابول مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

لكن مصدرين مطلعين، أبلغا "رويترز"، أن قيادة "طالبان" العليا وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشرة أيام مع القوات الأمريكية بمجرد توقيع الاتفاق مع المسؤولين الأمريكان في الدوحة، و"تقليل" الهجمات على الحكومة الأفغانية.

وقال قائد كبير في "طالبان" "أرادت الولايات المتحدة أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام وهو ما رفضناه. وافق مجلس الشورى (بالحركة) على وقف إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام".

وأضاف القائد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن تعقد "طالبان" والحكومة الأفغانية اجتماعا مباشرا في ألمانيا. وكانت الحركة ترفض في السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.

كما نقلت "رويترز" عن القائد بالحركة القول "يجتمع ممثلونا مع فريق التفاوض الأمريكي في الدوحة الذي طالب بإلحاح بوقف إطلاق النار وهو ما كنا نرفضه بسبب بعض الأمور". وأضاف "عولجت الآن أغلب تحفظاتنا".

وأكد مصدر آخر قريب من المحادثات هذه التصريحات. ولم يتحدد موعد لتوقيع الاتفاق مع الجانب الأمريكي، لكن القائد بالحركة قال إنه يتوقع أن يكون "قريبا جدا".