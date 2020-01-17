روسيا تعلن عدم وضوح رؤية واشنطن لمستقبل الحد من التسلح

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مواقف موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي متباينة، وأن رؤية واشنطن للحد من التسلح ليست واضحة بشكل عام.

فيينا - سبوتنيك. قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم في هذا الصدد: "اتفقنا على مواصلة التنسيق في هذه الصيغة. وسنعمل على تنسيق المواعيد، لا يجب أن تكون هناك توقفات طويلة... كل هذا ليس سيئا من حيث المبدأ، لكن هناك أمر مرتبط بأننا ما زلنا لا نفهم في أي اتجاه تتحرك فكرة واشنطن بشأن مستقبل الحد من التسلح".

وكان ريابكوف قد عقد جلسة مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي في فيينا على مستوى نواب وزراء الخارجية، مع القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، كريستوفر فورد.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى قد يتسبب في سباق التسلح في أوروبا وآسيا.

وكانت معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى تمثل عاملا هاما في حفظ السلام الدولي. وانسحبت الولايات المتحدة منها في أغسطس/ آب الماضي. وثمة خطورة في أن يعقب ذلك إقدام الولايات المتحدة على نشر صواريخ حظرتها المعاهدة في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ترد دول أوروبا وآسيا على ذلك بتعزيز ترسانات أسلحتها.