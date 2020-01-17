تسمية أغلى مدينة في العالم

صدرت قائمة المدن الأغلى في العالم في يناير/ كانون الثاني 2020.

أظهر التقرير الذي أصدرته شركة "نومبيو" أن مدينة زيورخ السويسرية تتصدر تصنيف "نومبيو" للمدن الأغلى من حيث تكلفة المعيشة. وهيمنت مدن سويسرا على قائمة المدن الأعلى تكلفة. وخلت قائمة المدن الخمس الأغلى من أية مدينة تقع خارج سويسرا.

وفيما يلي المدن العشر الأغلى في العالم في تقدير شركة "نومبيو":

أولا: زيورخ.

ثانيا: بازل.

ثالثا: لوزان.

رابعا: جنيف.

خامسا: بيرن.

سادسا: ستافانغر (النرويج)

سابعا: أوسلو (العاصمة النرويجية)

ثامنا: ترونهايم (النرويج).

تاسعا: ريكيافيك (ايسلندا).

عاشرا: برغن (النرويج).

وإجمالا تضم القائمة 440 مدينة منها موسكو العاصمة الروسية التي حلت في المرتبة الـ251.