رئيس الوزراء الأوكراني يعلن تقديم استقالته

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي غونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

Президент України отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо. — Офіс Президента (@APUkraine) January 17, 2020

يشار إلى أن غونتشاروك سياسي ومحامي، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس 2019. وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.