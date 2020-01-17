خامنئي في خطبة الجمعة: فيلق القدس مقاتلون بلا حدود

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد علي خامنئي، إن "الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الاسد قد كسرت شوكة أمريكا، وهو أحد أيام الله".

وذكر خامنئي، في خطبة الجمعة من طهران وهي المرة الأولى منذ 8 سنوات، أن "قدرة إيران على توجيه صفعة للقوة المتغطرسة تعني أن الله معنا".

وتابع "الصفعة التي وجهت لأمريكا من الحرس الثوري كانت ضربة لهيبة الاستكبار الأمريكي ولهيبة الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وأضاف "أمريكا تلقت الصفعات في سوريا ولبنان على أيدي رجال المقاومة ولكن هذه الصفعة كانت أكبر لأنها وجهت إلى أمريكا بشكل مباشر".

كما ذكر قائد الثورة أن "هناك سعي حثيث للامبراطورية الصهيوأمريكية في محاولات لجعل اسم سليماني إرهابيا ولكن هذه الامبراطورية فشلت وأحرق العلم الأمريكي في الساحات".

وأضاف "سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كان الكيان الصهيوني يقوم بهذه الأعمال الإرهابية ولكن الآن الأمريكيون هم من في الواجهة".

وتابع "أمريكا كشفت عن طبيعتها الإرهابية بقتل سليماني"، ولكنه في الوقت نفسه قال إن "فيلق القدس مقاتلون بلا حدود وملايين في إيران وآلاف في العراق أحزنهم موت سليماني".