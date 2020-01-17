خامنئي: أعداء إيران استخدموا حادث الطائرة لإضعاف الحرس الثوري

قال المرشد العام للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إن تحطم الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا ومؤسفا جدا.

وتابع خامنئي، اليوم الجمعة، "أعداء إيران استخدموا حادث الطائرة لإضعاف الحرس الثوري".

وأشار إلى أن "الاحتجاجات على حادث الطائرة كانت تهدف إلى التغطية على قتل سليماني".

وأضاف خامنئي "يجب النظر إلى فيلق القدس على أنه منظمة إنسانية لها قيم إنسانية، والحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران".

وتابع خامنئي، في المرة الأولى التي يلقي فيها خطبة الجمعة من طهران منذ 8 سنوات، "يجب أن لا تتكرر حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أُسقطت فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.