القنصل الأمريكي في فلاديفوستوك يمارس التقاليد الروسية... صور

شارك القنصل الأمريكي العام في مدينة فلاديفوستوك الروسية، لويس كريشوك برفقة البعثة الدبلوماسية، في عيد الغطاس المسيحي.

ونشرت البعثة الدبلوماسية بيانا على "فيسبوك" بالإضافة إلى صور للدبلوماسيين وهم يسبحون في الماء المثلج.

وقال البيان: تم تعزيز تقليد بناء الفريق الأمريكي مع تقليد الغطس الروسي في حفرة الجليد عشية عيد الغطاس، وشارك القنصل العام لويس كريشوك وموظفو القنصلية في الغطس وكانت النتائج مذهلة!".

وهكذا أكمل كريشوك تقليد سلفه، القنصل العام الأمريكي السابق في فلاديفوستوك مايكل كيز، الذي كان يشارك في عيد الغطاس كل عام.

يعتبر عيد الغطاس أو عيد التجلي الإلهي، الذي يحتفل به في 19 يناير/ كانون الثاني تقليدا متوارثا على مر القرون، حيث يقوم الروس بكسر جليد الانهار والبحيرات وفتح ثغرة على شكل صليب ومباركة المياه واستقبال والغطس في المياه الباردة. وكل واحدة من هذه الفجوات التي تعد في الأنهار والبحيرات التي تسمى في الأردن تذكيرا بالنهر المبارك الذي تعمد فيه السيد المسيح من قبل يوحنا المعمدان. ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.