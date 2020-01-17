موسكو: مأساة الطائرة الأوكرانية في إيران سببها خطأ بشري

صرح وزير الخارجية الروسية في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، أن مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران حدثت بسبب خطأ بشري وقع بغير قصد.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019:

"لن أدافع عن أحد، إنه خطأ بشري. ما حدث كان غير مقصود، أعتقد أن الجميع يفهم ذلك، بالطبع يطالبون بتعويضات، هذا حق أقاربهم [أقارب الضحايا]. أعتقد أن الجانب الإيراني سينظر في هذه الطلبات. لقد اعترفوا أن هذا حدث عن طريق الخطأ".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أُسقطت فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.