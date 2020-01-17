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14:42 17 يناير/ كانون الثاني 2020
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    "لا تمثلني كمسلمة"... عراقية تعتزم مواجهة إلهان عمر في انتخابات الكونغرس

    © REUTERS / ERIN SCOTT
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    أعلنت مراسلة صحفية سابقة في البيت الأبيض، تدعى داليا العقيدي، اعتزامها الترشح لانتخابات الكونغرس الأمريكي في مواجهة النائبة إلهان عمر.

    وقالت شبكة صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن العقيدي تبلغ من العمر 51 عاما، وهي أيضا مسلمة ولاجئة، لكنها من الحزب الجمهوري، وقالت إنها شعرت بأنها مجبرة لخوض المنافسة ضد المشرعة إلهان عمر، ووصفتها بأنها "شخصية خلافية، أهملت منطقتها في مينيابوليس".

    © AP Photo / Julio Cortez
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    وصرحت العقيدي للصحيفة إن إلهان "تنشر الكراهية، والعنصرية، ليس فقط في منطقتها، أو في ولايتها، بل في الولايات المتحدة كلها، كما أنها تؤذي المسلمين المعتدلين، المسلمين أمثالي، هي لا تمثلني كمسلمة".

    كما غردت العقيدي عبر حسابها على تويتر ،بالقول: "إنه وقت الدفاع عن أمريكا! أترشح للكونغرس لأننا لسنا منقسمين كما تريد إلهان عمر واليسار المتطرف أن نصدق. أترشح لنكون أقرب من بعضنا بعضا".

    ولدى سؤالها عن حقيقة انتقالها، منذ أشهر، إلى وسط مقاطعة مينيابوليس التي تنتمي لها عمر، قالت العقيدي إنها كانت تقضي وقتها كل يوم في الحديث مع السكان المحليين الذين أعربوا عن قلقهم من أن إلهان عمر لا تقوم بتمثيلهم.

    وأوضحت العقيدي: "في عيد الشكر، ساعدت بإطعام أكثر من 250 مشردا في مينيابوليس، التي لم تتذكرها إلهان. هي لا تتحدث أصلا عن حالة التشرد في مينيابوليس، ذات البرد القارس، والتي لا يوجد فيها ملاجئ كافية للنوم".

    وتضيف أنها سترشح نفسها بحملة انتخابية تركز على "الحد من عنف العصابات في شوارع مينيابوليس، وجمع الناس لمواجهة اللغة المحرضة المعادية للسامية" التي تم انتقاد عمر بشأنها.

    وفي شأن المشردين، قدمت عمر في نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون "المنازل للجميع"، الذي يسمح بتوسع كبير في تجهيز الإسكانات العامة الأمريكية.

    في سياق آخر، شن البيت الأبيض هجوما جديدا على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، مشيرا إلى أنهما يبذلان قصارى جهدهما لإخفاء تاريخ إسرائيل وإضعافها.

    وقال البيت الأبيض، في بيان على موقعه الرسمي، يوم الخميس 22 أغسطس / آب: "بينما تحاول النائبتان إضعاف إسرائيل، فإنهما يلتزمان الصمت تجاه حماس والسلطة الفلسطينية".

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    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس, إلهان عمر
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