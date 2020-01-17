خبير: جلسات الاستماع حول عزل ترامب في مجلس الشيوخ لن تضر به

أفاد مدير صندوق دراسة الولايات المتحدة التابع لجامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، اليوم الجمعة، بأن جلسات الاستماع حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ ستنتهي بسرعة ولن تلحق أضراراً بحملته الانتخابية.

وأضاف: "نحن نرى أن مجلس الشيوخ رفض كل هذه الادعاءات، ولم يقدم أية تنازلات، واضطر مجلس النواب لأن يوافق على ذلك. هذا يشهد على أن عملية العزل ستجري في مجلس الشيوخ وفقاً لسيناريو الجمهوريين، لديهم الأكثرية هناك. بالطبع، ليس لديهم وحدة بعد، لا يمكنني أن أقول كيف ستنظم هذه الجلسات، لكن البيت الأبيض، وإدارة الجمهوريين يميلون إلى أن يجرونها بأقصى سرعة".

موسكو - سبوتنيك . وقال روغوليف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قضية العزل يتم تداولها في وسائل الإعلام على مدى نصف عام، وتجري مناقشتها، لكن كل ذلك لم يؤثر على مواقف ترامب، وحتى التأييد له ارتفع قليلاً، وعدد الأشخاص الذين يؤيدون العزل أصبح أقل".

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

وأصدر مكتب التدقيق الأمريكي، يوم أمس الخميس، تقريرا يقضي بأن الإدارة الأمريكية قد انتهكت القانون، إثر تأجيل مساعدة الكونغرس لأوكرانيا بمنحها أكثر من 200 مليون دولار.