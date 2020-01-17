ميركل تزور إسطنبول في 24 يناير لإجراء مباحثات مع أردوغان

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستعقد جلسة مباحثات في إسطنبول مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ24 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

برلين- سبوتنيك. وقال زايبرت، خلال إحاطة إعلامية: "فور انتهاء زيارتها لدافوس [في 23 كانون الثاني/يناير]، ستتوجه المستشارة إلى إسطنبول في الـ 24 من كانون الثاني/يناير، حيث ستعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي، أردوغان".

وأضاف بأن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح حرم جديد للجامعة الألمانية التركية، مع أردوغان، ولقاءات مع ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني.