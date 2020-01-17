جنديات يغنين ويبكين أمام زعيم كوريا الشمالية… بالفيديو

بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي فيديو لجنديات يغنين أمام الزعيم كيم جونغ أون في وحدة عسكرية، خلال جولة تفتيشية دورية له.

وأفادت صحيفة "الأنباء"، صباح اليوم الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قام بجولة في إحدى الوحدات العسكرية، وبأن وكالات الأنباء والصحف العربية والعالمية، تناقلت فيديو لمجندات يقمن بالغناء أمامه، مما أثار إعجابه.

بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي فيديو لجنديات يغنين أمام الزعيم كيم جونغ أون في وحدة عسكرية، خلال جولة تفتيشية دورية له.

وأظهرت اللقطات التي تم بثها يوم الجمعة الماضي (10 يناير) الجنديات وهن يقفزن ويهتفن أمام الزعيم كيم قبل أن يلتقط صورة جماعية معهن.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/Zdvgvl3Iob — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 16, 2020

وأجرى كيم جولة في المعسكر وشاهد المجندات وهن يلعبن مباراة للكرة الطائرة وشجع الفريقين بالتصفيق لهن، وسط ضحك القيادة العسكرية التي رافقته في الجولة.

وأظهر الفيديو المجندات وهن يقفزن ويهتفن أمام الزعيم كيم، قبل أن يلتقط صورة جماعية معهن.