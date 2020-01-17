اجتماع وزير الخارجية الكندي ونظيره الإيراني في سلطنة عمان لبحث كارثة الطائرة

يجتمع اليوم الجمعة، وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، مع نظيره الإيراني، جواد ظريف، في سلطنة عمان؛ لبحث كارثة الطائرة الأوكرانية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم شامبين، قوله إن وزير الخارجية الكندي يلتقي نظيره الإيراني؛ لمناقشة تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بصاروخ إيراني، الأربعاء الماضي، ما تسبب بمصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وقال آدم أوستن المتحدث باسم شامبين "إن الوزيرين سيلتقيان في مسقط بسلطنة عمان، وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتحدثان فيها منذ وقوع الكارثة ، على الرغم من أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2012".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف. وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "واشنطن تتحمل مسؤولية جزئية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية بتصعيدها حالة التوتر بالمنطقة وتهديداتها لنا واغتيالها لـ (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري) قاسم سليماني".