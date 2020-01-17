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18:01 17 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    الإعلان عن فريق الدفاع الخاص بترامب في "محاكمة العزل"

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    كشفت مصادر صحفية عديدة عن فريق الدفاع القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، التي يجريها له مجلس الشيوخ الأمريكي.

    ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب كان ينوي إضافة 3 محامين متمرسين إلى فريق الدفاع القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي.

    وسيضم فريق الدفاع عن ترامب كينيث ستار، المدعي العام السابق الذي تسبب في خضوع الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون لإجراءات عزل مماثلة.

    © AP Photo / Julio Cortez
    الرئيس الثالث في التاريخ الأمريكي... ترامب أمام محكمة الكونغرس
    ومن المقرر أن يضم الفريق القانوني، المحامي المخضرم آلان ديرشوفيتز، الذي سيتولى تلاوة الخطاب الدفاعي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة إلى المحامي الدستوري روبرت راي.

    وسينضم المحامون الثلاثة إلى فريق قانوني يترأسه مستشار البيت الأبيض بات سيبولون، والمحامي المستقل جاي سيكولو، الذي من المتوقع أن يدلي ببيانات نيابة عن الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ.

    وقال المتحدث باسم الفريق القانوني آلان ديرشوفيتز: "سنقدم حججا شفوية في محاكمة ترامب، وسنحاول تفنيد الحجج الدستورية ضد الإقالة والعزل".

    وتابع:

    "لا يرتبط الأمر هنا بصبغة حزبية، لأن ديرشوفيتز ليس شخصية حزبية، بل هو أمر مرتبط بالدستور، فهو شخص عارض عزل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وصوت لصالح هيلاري كلينتون، ويعتقد أن القضايا المطروحة تضع دستورنا الدائم على المحك".

    وأوضح الفريق القانوني: "يشارك ديرشوفيتز في محاكمة العزل هذه للدفاع عن نزاهة الدستور، ومنع إنشاء سابقة دستورية خطيرة".

    وأكدت مصادر أخرى لوكالتي "أسوشيتد برس" و"رويترز" قائمة الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عن ترامب.

    وكان ترامب قد اعتمد على ديرشوفيتز، في تحقيقات مولر السابقة، وانضم إلى الفريق القانوني قبل أسابيع قليلة.

    © REUTERS / HANDOUT
    خبير: جلسات الاستماع حول عزل ترامب في مجلس الشيوخ لن تضر به
    وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد بدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب من أجل عزله.

    وقدم سبعة أعضاء في مجلس النواب، الذين يمثلون هيئة الإدعاء، الدعوى ضد الرئيس ترامب. وظهر الأعضاء في فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتهامات رسميًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

    واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

    وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ".

    وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

    وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

    وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

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    محاكمة ترامب, عزل ترامب, دونالد ترامب, مجلس النواب, مجلس الشيوخ, أمريكا
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